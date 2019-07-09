В Калининграде четыре мальчика попали в больницу, после того как подожгли растворитель

9 Июль 23:50 2019-07-09T23:50:43+03:00

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Инцидент случился 8 июля – в больницу доставили четырех мальчиков с различными ожогами. Выяснилось, что вечером, около 18:30 школьники возрастом 13, 13, 12 и 10 лет получили ожоги во дворе на улице Гайдара.

- Один из 13-летних подростков вылил в ливневой колодец растворитель и поджог его. Дети, стоявшие у края ливневой решетки, получили ожоги, - сообщили в полиции, которая выяснила подробности.

- В настоящее время детям ничего не угрожает, им назначено амбулаторное лечение. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, выясняется, откуда 13-летний подросток взял растворитель. Будут установлены все обстоятельства, после чего принято процессуальное решение, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU