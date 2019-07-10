Концерт Петра Налича и «Полицейский с Рублевки»: Что посмотреть на фестивале «Балтийские дебюты» 10 июля
В Светлогорске продолжается фестиваль «Балтийские дебюты-2019». Кино по-прежнему можно смотреть бесплатно. В рамках кинофорума проходят и специальные мероприятия. Так, во вторник 9 июля состоялся концерт Монеточки. Сегодня же из необычного для фестиваля – выступление Петра Налича, который прославился после участия в популярном конкурсе «Евровидение-2010».
ПРОГРАММА НА 10 ИЮЛЯ, СРЕДА:
10:00 Мир анимации: Программа 4 – 54 мин. – (Большой зал Театра Эстрады)
14:00 Конкурс российских дебютов: «Ваш репетитор», Россия, 2018 год, 85 мин., реж. Антон Коломеец – (Зал 1)
15:00 Международный конкурс: «Взять или уйти», Эстония, 2018 год, 108 мин., реж. Лиина Тришкина-Ванхатало – (Зал 2) – первый показ в России
16:00 Конкурс российских дебютов: «Люби их всех», Россия, 2019 год, 100 мин., реж. Мария Агранович – (Зал 1)
17:00 Международный конкурс: «Феникс», Норвегия, 2018 год, 86 мин., реж. Камилла Стрём Хенриксен – (Зал 2) – первый показ в России
18:00 Конкурс российских дебютов: «Двое», Россия, 2018 год, 94 мин., реж. Тимофей Жалнин – (Зал 1)
19:00 Международный конкурс: «Грузчик», Германия, 2019 год, 99 мин., реж. Дэвид Наурат – (Зал 2) – первый показ в России
19:00 Концерт: Пётр Налич – (Большой зал Театра Эстрады)
20:00 Премьеры года: «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», Россия, 2018 год, 90 мин., реж. Илья Куликов – (Зал 1)
21:00 Международный конкурс: «Аврора», Финляндия, 2019 год, 106 мин., реж. Мииа Терво – (Зал 2) – первый показ в России
21:30 Премьеры года: «Коридор бессмертия», Россия, 2019 год, 140 мин., реж. Федор Попов – (Большой зал Театра Эстрады)
22:00 Премьеры года: «Завод», Россия, 2018 год, 109 мин., реж. Юрий Быков – (Зал 1)
Возрастное ограничение по программам:
Мир анимации: 6+
Концерты, Специальные показы: 12+
Международный конкурс, Конкурс российских дебютов, Премьеры года: 18+
ИСТОЧНИК KP.RU