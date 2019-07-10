Калининградцы победили на соревновании по акробатическому рок-н-роллу в Адлере

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-10T09:42:56+03:00

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Город Адлер принял масштабный танцевальный форум, который объединил соревнования по различным направлениям танцевального спорта. Выступили около 3 тысяч спортсменов из 31 страны.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, одним из видов программы фестиваля стал кубок мира по акробатическому рок-н-роллу – тут то и отличились наши земляки.

Калининградцы Арина Глебова и Максим Багдасарян стали шестыми из 84 в возрастной категории «B-класс-микст юноши и девушки», получив награды в числе семи лучших пар.

Уже 2 августа ребята примут участие в светлогорском тренировочном сборе региональной федерации, а в сентябре должны выступить на двух подряд домашних стартах — областном турнире и всероссийских соревнованиях.

Арина и Максим – воспитанники региональной спортшколы олимпийского резерва и калининградского клуба «Детское сальто».

ИСТОЧНИК KP.RU