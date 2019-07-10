В Калининградском зоопарке в Доме тропической птицы установят «живые» стены
В Калининградском зоопарке продолжается подготовка нового объекта. В Доме тропической птицы появятся «живые» стены. Как сообщает пресс-служба зоопарка, вертикальное озеленение будет использовано впервые.
- Специалисты создадут две «зеленых» стены площадью чуть более 4 метров каждая. Растения высадят в фитомодули - автономные модульные конструкции, оборудованные насосом для автоматического полива. Используем только живые растения, - рассказали в зоопарке.
Уже закупили 143 растения 15 видов, среди которых: аглонемы, алоказия, анутриумы, асплениумы, фикус, филодендрон, спатифиллум, стрелеция и др. Предпочтение отдавалось тропическим культурам.
Отметим, подобные стены используют в зоопарках Европы (Вроцлав (Польша), Эммен (Голландия) для декорирования павильонов с тропическими животными.
Реконструкция исторического объекта «Львятник» под современный павильон «Дом тропической птицы» завершится до конца лета. Затем начнется озеленение и заселение нового павильона. Как только животные адаптируются, Дом тропической птицы откроют для посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU