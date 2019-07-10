2019-07-10T10:08:44+03:00
Общество

«Балтийский Артек» открывает первую смену сезона-2019

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В этом году молодежный образовательный форум «Балтийский Артек» отметит 10-летие. Первая, юбилейная смена-2019 открывается в среду 10 июля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, «Балтийский Артек» будет проходить в формате трех смен: «Фабрика развития» (10-15 июля), «Молодежь будущего» (18-23 июля) и «Школа роста» (26-29 июля).

Первая смена включает такие направления, как театральное, интеллектуальные игры, лидерство, формирование предпринимательских навыков.

Вторая посвящена развитию добровольчества.

Третья смена – для школьников. Она общеразвивающая: ребята познакомятся с различными направлениями молодежной политики.

С 2018 года «Балтийский Артек» проходит в статусе регионального.

ИСТОЧНИК KP.RU

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