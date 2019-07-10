На Куршской косе отметят День рыбака

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-10T12:23:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Празднования Дня рыбака намечено на Куршской косе на субботу 13 июля. Как сообщает администрация Зеленоградска, гостей ждут в поселках Рыбачий и Лесной, где пройдут народные гуляния, посвященные празднику.

В программе: тематическое театрализованное представление от народного театра «Вдохновение», костюмированное шествие, конкурсы и игры, мастер-классы.

Состоится концерт с участием творческих коллективов.

Гостей праздника угостят традиционной ухой.

Организаторы отмечают, что праздничные мероприятия пройдут у домов культуры. Начало праздничных мероприятий: в поселке Рыбачий - 12:00, в поселке Лесной - 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU