На Куршской косе отметят День рыбака
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Празднования Дня рыбака намечено на Куршской косе на субботу 13 июля. Как сообщает администрация Зеленоградска, гостей ждут в поселках Рыбачий и Лесной, где пройдут народные гуляния, посвященные празднику.
В программе: тематическое театрализованное представление от народного театра «Вдохновение», костюмированное шествие, конкурсы и игры, мастер-классы.
Состоится концерт с участием творческих коллективов.
Гостей праздника угостят традиционной ухой.
Организаторы отмечают, что праздничные мероприятия пройдут у домов культуры. Начало праздничных мероприятий: в поселке Рыбачий - 12:00, в поселке Лесной - 14:00.
ИСТОЧНИК KP.RU