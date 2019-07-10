В жилом районе Калининграда обнаружена 100-килограммовая авиабомба
Сейчас из ближайших домов эвакуированы жители
Авиабомба на РостовскойФото: администрация Калининграда
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В Калининграде на улице Ростовской строители обнаружили авиабомбу весом 100 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Калининграда.
- С Ростовской бомбу 100 кг вывозим, - сообщила пресс-служба. - Жителей близлежащих домов эвакуировали, периметр оцепили. Подробности позже. Без паники.
Боеприпасы такой массы в Калининграде встречаются не очень часто. Тем не менее, примерно раз в год саперов вызывают на их обезвреживание. Например, в августе 2013 года 100-килограммовую бомбу вывозили с улицы Горького, в марте 2017 года 250-килограммовый боеприпас был обнаружен в районе улицы Невского.
ИСТОЧНИК KP.RU