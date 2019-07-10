Житель Правдинска угнал машину у работодателя и разбил ее

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-10T11:22:02+03:00

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В Правдинском районе мужчина угнал автомобиль у своего работодателя. Пока хозяина не было дома, он воспользовался оставленными ключами в замке зажигания и решил покататься по поселку.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, злоумышленник не справился с управлением авто и вылетел в придорожный кювет. Уже разбитую машину обнаружили сотрудники полиции.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 42-летний наемный рабочий потерпевшего», - сообщили в полиции.

Угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU