2019-07-10T11:22:02+03:00
Происшествия

Житель Правдинска угнал машину у работодателя и разбил ее

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Правдинском районе мужчина угнал автомобиль у своего работодателя. Пока хозяина не было дома, он воспользовался оставленными ключами в замке зажигания и решил покататься по поселку.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, злоумышленник не справился с управлением авто и вылетел в придорожный кювет. Уже разбитую машину обнаружили сотрудники полиции.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 42-летний наемный рабочий потерпевшего», - сообщили в полиции.

Угонщику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининградской области больше 2 тысяч га очистят от борщевика
В жилом районе Калининграда обнаружена 100-килограммовая авиабомба
На Куршской косе отметят День рыбака
«Балтийский Артек» открывает первую смену сезона-2019
В Калининградском зоопарке в Доме тропической птицы установят «живые» стены
Калининградцы победили на соревновании по акробатическому рок-н-роллу в Адлере
Концерт Петра Налича и «Полицейский с Рублевки»: Что посмотреть на фестивале «Балтийские дебюты» 10 июля
В Калининграде четыре мальчика попали в больницу после того, как подожгли растворитель
В Калининграде ребенок заболел энцефалитом после укуса клеща
В Ладушкине вор залез в дом и, не найдя ничего ценного, поджег его
Калининградка отдохнула в Таиланде и заразилась лихорадкой жирафов
В Калининграде больше 100 улиц остались без горячей воды из-за остановки РТС «Северная»
В Железнодорожном начались работы по капремонту первых пяти домов
В Калининграде началась подготовка к разборке «падающего» дома на Московском проспекте
В Светлогорске задержан 19-летний велосипедный вор