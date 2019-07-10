2019-07-10T12:26:33+03:00
Общество

В Калининградской области больше 2 тысяч га очистят от борщевика

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области более 2 тысяч га требуют обработки от борщевика. Об этом на своей страничке в Инстаграм написал губернатор Антон Алиханов.

«Спрашивали про борщевик. Составили карту засоренности этим растением нашей территории. Более 2000 га требуют обработки механической и химической. Начинаем», - написала глава региона и выложил видео, на котором видно как техника косит ядовитый борщевик.

В каком именно районе Калининградской области снято видео, не указано.

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Спрашивали про борщевик. Составили карту засоренности этим растением нашей территории. Более 2000 га требуют обработки механической и химической. Начинаем.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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