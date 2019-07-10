2019-07-10T13:37:01+03:00
Общество

В Калининграде из-за обнаружения авиабомбы в жилом районе было эвакуировано 154 человека

Боеприпас с улицы Ростовской уже благополучно вывезли
Иван МАРКОВ
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Обнаруженную накануне стокилограммовую авиабомбу на улице Ростовской в Калининграде благополучно вывезли в половине одиннадцатого утра. Об этом сообщает пресс-служб мэрии города.

- Вчера строители наткнулись на нее, о чем сразу же доложили, куда следует, - сообщает подробности пресс-служба мэрии города. - Жителей близлежащих домов об эвакуации предупредили накануне (обошли каждую квартиру).

Как сообщил директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининиграда» Яков Филатов, по данным ведомства, в этом районе (в радиусе примерно 120 метров) могло проживать около 300 человек, но по факту было эвакуировано 154 человека.

Эвакуацию власти проводили на двух автобусах КалининградГорТранса.

- Убедившись, что никого в квартирах не осталось, полиция перекрыла дороги, а саперы приступили к погрузке. Все сработали профессионально, - заключили в мэрии.

В ГО и ЧС сообщили, что в этом году в Калининграде с улицы Суздальской уже вывозили авиабомбу весом 250 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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