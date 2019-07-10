2019-07-10T14:19:23+03:00
Звезды

Председатель горсовета Калининграда написал третью книгу

И пообещал, что скоро состоится презентация
Кирилл Алексеев
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..Фото: Facebook
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Председатель городского Совета Калининграда Андрей Кропоткин отдал в типографию новую книгу "Прогулки по Калининграду". Об этом спикер сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"Всё! Книга закончена! Наконец-то сегодня отправляю в типографию 1-й том книги «Прогулки по Калининграду». Скоро презентация", - написал Андрей Кропоткин.

Первым председателя горсовета поздравил калининградский писатель Юрий Крупенич. "Все-таки выход в свет бумажной книги - это событие в культурной жизни, вот об электронной книге этого не скажешь. Примите поздравления!" - написал Юрий Крупенич.

Напомним, это уже третья по счету книга Андрея Кропоткина. Ранее были изданы труды "Калининград 70" и "Легенды Янтарного края".

ИСТОЧНИК KP.RU

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