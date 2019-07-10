В Калининграде бродячие собаки повредили автомобиль, пытаясь достать кошку
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Инцидент случился на Сельме в Калининграде. Собаки погрызли и расцарапали машину, пытаясь достать кошку. Об этом рассказали очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
«В ночь с 08 на 09 июля на Сельме в Калининграде бродячие собаки пытались достать кошку из-под машины. Вот что из этого получилось», -такая подпись сопровождает фотографии покусанной иномарки.
Отметим, это уже не первый подобный случай в Калининграде. Осенью прошлого года от бродячих собак пострадали машины на Северной горе и на улице Шевцовой.
ИСТОЧНИК KP.RU