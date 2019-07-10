2019-07-10T15:47:21+03:00
Общество

Валентина Матвиенко высказалась о деле калининградского врача Элины Сушкевич

Председатель Совета Федерации призвала коллег подумать над тем, как «дальше сопровождать эту историю»
Надежда Ржевская
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По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, история с уголовным делом против неонатолога регионального перинатального центра Калининграда Элины Сушкевич вызывает справедливое возмущение. Об этом сообщает телевидение «Вместе РФ».

- Так, как это делается, это вызывает справедливое возмущение, - заявила Валентина Матвиенко. - И давайте подумаем, как дальше сопровождать эту историю. Не вмешиваясь, естественно, в следственные действия, мы не имеем права.

По мнению главы верхней палаты парламента, врачей надо защищать.

- Очень много примеров в последнее время некорректного отношения к работникам здравоохранения, - заключила спикер.

Элину Сушкевич вместе с бывшим руководителем роддома № 4 Калининграда Еленой Белой обвиняют в совершении умышленного убийства новорожденного 6 ноября 2018 года. Оба врача сейчас находятся под домашним арестом. Медицинская общественность и коллеги врачей выступают категорически против предъявленных обвинений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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