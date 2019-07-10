2019-07-10T16:00:44+03:00
Происшествия

В Краснознаменске пенсионерка пустила переночевать незнакомца и лишилась золотых украшений

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Краснозаменске местный житель вызвался помочь по хозяйству 59-летней женщине. Доверчивая дама приняла незнакомца – тот несколько раз трудился на приусадебном участке и хлопотал по дому. Дошло до того, что пенсионерка пустила парня, который не имел постоянного места жительства, переночевать. Как оказалось, зря.

- На следующий день после ухода гостя женщина обнаружила пропажу драгоценностей. Исчезли пять золотых колец, одна подвеска и пара сережек. Стоимость похищенного составила 20 тысяч рублей. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый житель Краснознаменска.

Мужчина признался, что продал похищенное, а деньги потратил на выпивку.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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