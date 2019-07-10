2019-07-10T16:21:55+03:00
Происшествия

В Калининграде из-за дебошира на борту вынужденно сел самолет Москва-Дюссельдорф

Пьяного мужчину сняли с рейса
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде вынужденную посадку совершил лайнер А321 авиакомпании S7, который летел из Москвы в Дюссельдорф. Инцидент случился в среду 10 июля около 13:30.

Об этом сообщила пресс-секретарь «Храброво» Наталья Грицун.

- Экипаж запросил вынужденную посадку в связи с буйным поведением пассажира на борту. Пассажир был с борта снят и передан транспортной полиции. Самолет был подготовлен и примерно в 14:40 вылетел, - сказала «Комсомолке» Наталья Грицун.

Известно, что дебошир – гражданин России, он находился в нетрезвом состоянии. С ним разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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