Литва заключила крупнейший в своей истории оборонный контракт

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-10T17:46:39+03:00

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Наши соседи вооружаются до зубов. Так, в Литву из Германии прибыла первая партия новеньких бронетранспортеров. Как сообщает Euronews, до 2021 года в Литву поступят 88 машин, стоимость сделки - 385 миллионов евро. Машины сделаны совместным немецко-голландским предприятием, а Литовская республика стала первой зарубежной страной, купившей их.

В литовской комплектации бронетранспортер получил название «Вилкас» — «Волк». Техника поступит на вооружение механизированной бригады «Железные волки». Механизированная бригада, где будут осваивать новую технику, находится сейчас в оперативном подчинении Бундесвера.

В этой связи министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил:

- Географическое положение и политическая ситуация в целом таковы, что у нас есть недружественные соседи и на востоке, и на западе. Нам необходимо устойчивое финансирование и модернизация.

Надо отметить, что Литва находится в числе лидеров НАТО по тратам на современное вооружение. Страна активно закупает именно немецкое оружие и технику, в отличие от Польши, которая покупает американское. С 2016 года заключено несколько крупных контрактов.

ИСТОЧНИК KP.RU