В Калининграде приглашают на работу учителей и воспитателей

СЕГОДНЯ 17:48 2019-07-10T17:48:53+03:00

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В калининградских школах и детских садах на данный момент свободны порядка 150 ставок. Кадры нужны везде - и в школе №4, и в лицее №17, и в гимназии №40.

- Приглашаем на работу в образовательные организации Калининградской области учителей русского языка и литературы; иностранного языка, физической культуры, математики, информатики, физики, а также воспитателей для работы в дошкольных образовательных учреждениях, - сообщают в региональном министерстве образования, где можно познакомится со всеми предложениями.

При беглом изучении свода вакансий прежде всего бросается в глаза нехватка учителей английского языка. Отметим, минимальная стоимость 60-минутного занятия с репетитором по английскому языку в Калининграде составляет 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU