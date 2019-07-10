Калининградские регбисты выступили в составе международной сборной в Польше

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-10T17:59:10+03:00

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В Польше состоялись игры проекта «Балтийский шторм», которые вновь объединили 30 юных регбистов из спортшкол Калининграда, Советска, Шяуляя, Юрмалы и Элея.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в первый игровой день юниоры четырех стран разыграли тестовый турнир, в котором уверенно победила сборная проекта. И в основном матче сборная россиян, литовцев и латышей оказался сильнее сборной команды из Гданьска, Сопота и Гдыни. Отличились в игре и калининградцы Александр Вознюк, Степан Вознюк и Кирилл Онищенко.

- Эта команда уже встречалась со сверстниками из Латвии, Польши, Англии. И никому еще не проигрывала. Наш учебно-тренировочный интенсив называется "Балтийский тур" и его влияние на регби Балтии трудно переоценить, - сказал директор шяуляйской спортшколы «Клявас» и академии регби Сваюнас Микалчус.

В минспорта напомнили, что соглашение о сотрудничестве между профильными организациями Калининграда и Шяуляя действует с 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU