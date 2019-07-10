2019-07-10T18:37:46+03:00
Звезды

Сборная Грузии объяснила, почему не приедет на «Голосящий КиВиН-2019» в Светлогорск

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Из списка команд, приглашенных на фестиваль «Голосящий КиВиН-2019», который был опубликован 20 июня на официальном сайте КВН, исчезла Сборная Грузии. Причину этого в пресс-службе фестиваля не называли.

Однако, как сообщила «Комсомолке» руководитель команды КВН Сборная Грузии София Бандзава, причина никак не связана с нынешней политической ситуацией и отношениями Россия-Грузия.

- КВН вне политики. Мы еще в начале июня знали, что не едем. Так что остальное даже не обсуждали. Конечно, нас пригласили. И очень ждут всегда. Нас очень хорошо всегда зал принимал. Но мы, к сожалению, не приедем, - говорит София Бандзава. - Мы нашли только часть финансирования, а вторую часть не смогли найти. Мы и в прошлом году не смогли приехать из-за финансовых проблем.

- Как думаете, грузины и русские помирятся? – спрашиваю.

- Я думаю, что мы даже не ссорились, - отвечает София. - У меня очень много друзей, с которыми я познакомилась в КВН, и я их очень люблю, и думаю, они меня тоже.

Отметим, Сборная Грузии участвовала в фестивале «Голосящий КиВиН-2016», здорово выступала и завоевала тогда Президентский КиВиН.

Напомним, изначально в списке из 20 команд, приглашенных на фестиваль «Голосящий КиВиН-2019», Сборная Грузии присутствовала. Также из списка исчезла Сборная Забайкальского края (Чита).

Фестиваль пройдет с 19 по 21 июля в «Янтарь холле».

ИСТОЧНИК KP.RU

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