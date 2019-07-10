СЕГОДНЯ 19:24 2019-07-10T19:33:11+03:00

Как сообщил «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией, в организации изымают документы

Изменить размер текста: A A

В калининградском МУП «Альта» начались обыски. Как сообщил «Комсомолке» один из сотрудников организации, в офисе сейчас проходит изъятие документов силовиками.

- Не знаю, в чем дело. Вероятно, кто-то из конкурентов причастен, - сообщил источник. – На прошлой неделе к нам тоже приходили и интересовались какими-то бумагами, но ушли.Вообще такое периодически в нашей организации происходит.

В пресс-службе мэрии подтвердили, что в офисе «Альты» работают силовики.

- До Быкова (руководитель МУП "Альта" - Ред.) пока не можем дозвониться, - сообщили в пресс-службе. – В офисе предприятия тоже не берут трубку. Да, действительно, на предприятие приходили и на прошлой неделе.

К слову, в мэрии затруднились ответить, кто именно проводит обыски в муниципальном предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU