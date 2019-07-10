2019-07-10T19:29:38+03:00
Общество

В Калининградской области начинают работать два новых передвижных медицинских комплекса

Кирилл Алексеев
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В Калининградской области начинают работать два новых передвижных медицинских комплекса. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, передвижные лечебно-диагностические комплексы были приобретены за счет средств резервного фонда Правительства РФ. Их суммарная стоимость составила более 26,9 млн рублей.

Как и передвижная поликлиника, которая начала работать в регионе с ноября 2018 года, эти новые мобильные центры будут функционировать на базе Областного центра медицинской профилактики и реабилитации. Одним из первых муниципалитетов, в который отправятся мобильные центры, станет Полесский городской округ.

- Отзывы о работе таких комплексов очень хорошие, потому что они доезжают до самых отдаленных населенных пунктов и охватывают большое количество жителей, – сказал губернатор Антон Алиханов. – До этого мы купили большой передвижной комплекс, но этого явно недостаточно. И для нас это не последняя поставка, в том числе они есть в шестилетнем плане в рамках нацпроекта. Но мы будем опережающими темпами закупать их и за региональные средства, для того чтобы охватить как можно большее число населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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