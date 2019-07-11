На Балтийской косе обнаружена бутылка с посланием на польском языке

СЕГОДНЯ 02:21 2019-07-11T02:24:11+03:00

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На пляже Балтийской косы днем 9 июля была найдена бутылка с посланием. Об этом сообщила на странице музея «Старый люнет» в фейсбуке его директор Валерия Надымова.

- Написана она на польском языке, - рассказала Надымова. - И отправлена, как поняли, из деревни Дембово (Куявско-Поморское воеводство – Ред.), что в центре Польши на берегу небольшой речушки.

Надымова заявила, что записку удалось прочитать. Выяснилось, что в ней был романтический посыл.

- Адресована она девушке Касе, - продолжает музейщица. - После перевода записки получилось следующее: «Люблю тебя, Кася. Твой миленок, моя любимая Кася. Живем в Дембове. Люблю тебя, твой Мишутка».

Валерия Надымова надеется, что через польские соцсети все-таки удастся найти адресатов записки.

ИСТОЧНИК KP.RU