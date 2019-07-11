Участок ул. Горького в Калининграде станет односторонним до 20 августа

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-11T09:55:21+03:00

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В Калининграде с 16 июля по 20 августа вводят одностороннее движение транспорта на улице Горького от улицы Гайдара до улицы 3-й Большой Окружной (то есть в направлении выезда из города). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В скором времени на ремонтируемом участке появятся соответствующие дорожные знаки.

На время введения одностороннего движения изменят маршруты автобусов.

Они будут направлены:

- маршрут № 7 - по ул. Горького, ул. Б. Окружной, ул. Ген. Челнокова, ул. Елизаветинской, ул. Согласия, ул. Гайдара, ул. Горького и далее по своему маршруту;

- маршрут № 10 - по ул. Горького с разворотом на кольцевой развязке в районе пересечения с ул. Гайдара и далее по своему маршруту;

- маршрут № 30 - по ул. Горького до СНТ «Победа». В обратном направлении по ул. Горького, ул. Б. Окружной, ул. Ген. Челнокова, ул. Елизаветинской, ул. Согласия, ул. Гайдара, ул. Горького и далее по своему маршруту;

- маршрут № 82 - по ул. Горького до ул. И. Сусанина. В обратном направлении по ул. Горького ул. Б. Окружной, ул. Ген. Челнокова, ул. Елизаветинской, ул. Согласия и далее по своему маршруту.

Кроме того, в Калининграде продолжается ремонт тротуаров сразу на нескольких улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU