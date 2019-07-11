В Озерском районе сгорел автомобиль «Ауди 80»

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-11T10:00:27+03:00

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Горящий автомобиль в поселке Львовское Озерского района заметили вечером 10 июля. На место выехали пожарные. Однако, возгорание «Ауди 80» удалось ликвидировать до их прибытия.

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в иномарке частично выгорели моторный отсек и капот. Огнем также оказалось повреждено переднее крыло, передняя дверь и бампер.

Причину пожара устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU