В Калининграде начинают кастинги для фильма «Золотая дюна»

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-11T11:41:08+03:00

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В Калининграде команда «Ленфильма» снимает фильм «Золотая дюна», своеобразный ремейк известных советских детских лент «Кортик» и «Бронзовая птица» (именно их создатели картины рассматривали в качестве примеров).

И вот, режиссером был объявлен открытый кастинг для ключевой сцены фильма. Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» «ВКонтакте», кастинг состоится 12 июля.

- Начался отбор персонажей по типажам. Требуются мужчины возрастом от 25 до 40 лет с внешностью сурового работяги, который нелегально добывает янтарь, - рассказал «Комсомолке» директор актерского агентства кинокомпании «Калининград фильм» Антон Шатилов.

По его словам «Золотая дюна» это очень интересный проект, «в котором будет присутствовать как история, так и современный экшн».

- В нашем фильме речь идет о современной истории, где раскрыть главный секрет можно только при помощи таинственного и загадочного янтарного медальона. Но, конечно, приключения – это только необходимая атмосфера, благодаря которой мы сможем наблюдать взросление нашего героя, – рассказывает режиссер Станислав Лебедев.

Известны и исполнители главных ролей. Это Максим Фесенко, Мария Долголенко, Глеб Булгаков, Майкл Бац, Игорь Шалимов и Федор Лавров.

Съемочная группа планирует работать на многих знаковых улицах нашего города и туристических объектах.

Съемки продлятся до 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU