2019-07-11T13:13:52+03:00
Общество

Ремонт на 10 месяцев: Движение на улице Киевской в Калининграде перекроют в начале августа

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Мэрия Калининграда объявила точные сроки начала ремонта участка улицы Киевской от перекрестка с проспектом Калинина до трамвайного депо. К подготовительным работам подрядчик приступит 22 июля, а непосредственно движение на этом участке ограничат к 5 августа.

Планируется, что работы продлятся до мая 2020 года. За это время на участке заменят покрытие проезжей части, перенесут трамвайные пути и организуют реверсивное движение под путепроводом. По словам председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олега Кутина, подрядчику поставили задача открыть проезд как можно раньше - как только будет уложен нижний слой асфальта, но произойдет это не раньше марта следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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