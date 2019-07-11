2019-07-11T15:41:43+03:00
Общество

Еще одного калининградца задержали по подозрению в госизмене

Кирилл Алексеев
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Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал 33-летнего калининградца Константина Антонца. Как сообщило агентство ТАСС, Антонцу предъявлено обвинение в государственной измене.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Антонца Константина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, сроком до 3 сентября", - сообщили в пресс-службе суда.

Ранее по подозрению в госизмене была задержана супруга Антонца Антонина Зимина. До 2016 года она занимала должность директора Балтийского центра диалога культур в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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