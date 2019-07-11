Гонщик из Калининграда выиграл всероссийские соревнования по картингу

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-11T16:21:16+03:00

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Ростов-на-Дону принял всероссийские соревнования по картингу, собрав 150 спортсменов ведущих отечественных школ. Прекрасный результат показал калининградский гонщик Вячеслав Гутак, который изначально считался одним из фаворитов. Он выступил в классе KZ2 с объемом мотора 125 кубических см и возрастным ограничением от 15 лет и старше.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, Вячеслав стал четвертым в квалификации, а в полуфинале и финале стартовал со второго места и решающие 19 кругов общей протяженностью более 25 км преодолел за 15 минут 59,3 секунды. Ближайших преследователей из Москвы и Владивостока калининградец опередил на 0,1 и 4 секунды соответственно.

В минспорта отметили, что теперь представитель команды «Formula K – Russia» готовится к очередным этапам чемпионата России по картингу, которые с разницей в две недели примет трасса в Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU