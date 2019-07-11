2019-07-11T16:22:41+03:00
Политика

Калининградского депутата Олега Быкова исключат из «Единой России»

Об этом «Комсомолке» сообщил председатель регионального отделения партии Андрей Кропоткин
Иван МАРКОВ
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Олег БыковОлег БыковФото: Иван МАРКОВ
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В четверг 11 июля стало известно, что на депутата калининградского горсовета Олега Быкова, возглавляющего МУП «Альта», заведено уголовное дело. О первых последствиях этого дела «Комсомолке» рассказал председатель горсовета (он же председатель регионального отделения партии «Единая Россия») Андрей Кропоткин.

- Если заведено уголовное дело, и все действительно так, то это автоматически приостанавливает его членство в партии, - заявил Кропоткин. – Приостановка членства будет однозначно. Я сейчас узнаю, если это действительно так, то буду принимать решение. Это на официальном сайте уже? Я сейчас выясню. Об обысках я, конечно, слышал.

- Депутатом он останется?

- А кто его от депутатства освобождает? Только суд может принять такое решение, виновен человек или нет. Уголовное дело можно завести на любого человека, - ответил Кропоткин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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