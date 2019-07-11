В Калининграде на тепловой станции «Балтийская» завершают ремонт трубы

СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-11T16:41:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Ремонт бетонной дымовой трубы на районной тепловой станции «Балтийская» завершается – бригада промышленных альпинистов приступила к финальной стадии работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

- Рабочие очистили трубу с внутренней и внешней стороны от старой краски и грязи при помощи специальных водомётов, применяемых для удаления ракушек и ржавчины с корпусов морских судов, - рассказали в мэрии.

Потрескавшиеся участки были зашпаклеваны, сейчас на трубу наносят грунта. Вскоре 48-метровая труба будет бело-красная, по ГОСТу.

«Балтийская» - первая калининградская районная теплостанция. Она обеспечивает теплом и горячей водой 125 жилых домов, 26 соцобъектов и 32 промышленных здания в южной части города. С середины 90-х годов станция работает на природном газе.

ИСТОЧНИК KP.RU