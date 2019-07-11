Готовятся к Дню города: В Пионерский назначили дополнительные поезда в субботу

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-11T16:53:42+03:00

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В Пионерском в субботу 13 июля состоится празднование Дня города и Дня рыбака, будет фейерверк. Кроме того, на берегу моря пройдет фестиваль «На пляже». Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, в вечернее время назначены дополнительные поезда.

С Южного вокзала электропоезд отправится в 20:36. В Пионерский поезд прибудет в 21:17.

В обратном направлении в ночь с субботы на воскресенье назначен поезд, который отправится из Светлогорска в 00:10, остановится на станции Пионерский Курорт в 00:22, прибудет на Северный вокзал в 00:58, на Южный вокзал в 1:06.

Также у пассажиров будет возможность воспользоваться дополнительным ночным поездом сообщением Пионерский Курорт – Светлогорск. Время отправления – 23:45.

ИСТОЧНИК KP.RU