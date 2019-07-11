Калининградец угнал у приятеля велосипед и продал его
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде мужчина попросил у приятеля велосипед, чтобы покататься. Тот доверчиво согласился и дал. А вот потом вынужден был обратиться в полицию, потому что товарищ на велосипеде, стоимостью 15 тысяч рублей, пропал.
Инцидент случился на перекрестке улиц Макаренко и Славянская.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что 23-летний злоумышленник скрылся на похищенном велосипеде, который в последствии продал. Вырученные деньги он потратил на алкоголь.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU