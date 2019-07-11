2019-07-11T18:09:10+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали, на каких остановках установят новые павильоны

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В течение двух месяцев в Калининграде заменят 28 новых остановочных павильонов. В администрации города отметили, что предусмотрели павильоны и для только что построенной улицы Флотской, и для тех улиц, где в этом году проходит ремонт.

Новые павильоны будут похожи на те, что ставили в городе накануне ЧМ-2018. Это конструкции из стального профиля, со стенками и крышей из закаленного стекла и скамейкой. Предусмотрен также лайтбокс с подсветкой и прозрачное антивандальное покрытие стекла от наклеек.

- На закупку 28 павильонов, комплекс работ по их монтажу-демонтажу, и благоустройству из городского бюджета выделено более 11 млн рублей. – сообщили в пресс-службе мэрии.

Где появятся новые остановочные павильоны:

- пр. Мира, остановка "Парк "Центральный" (в центр),

- пр. Ленинский, остановка "ул. Багратиона" (в центр),

- ул. Багратиона, остановка "Областная филармония" (по обе стороны),

- ул. Пролетарская, остановка "Пролетарская" (на Пролетарской),

- ул. Ялтинская, остановка "ул. Ялтинская" (на ул. Ялтинской из центра),

- пр. Московский, остановка "СК Юность" (в центр),

- пр. Московский, остановка "ул. Грига" (в центр),

- пр. Московский, остановка "Закхаймские ворота" (из центра),

- ул. Горького, остановка "Колледж информационных технологий" (по обе стороны),

- ул. Горького, остановка "ул. Первомайская" (по обе стороны),

- ул. Горького, остановка "ул. Ивана Сусанина" (в центр),

- ул. Горького, остановка "ул. Военный городок" (в центр),

- ул. Киевская, остановка "ул. Трамвайное депо" (по обе стороны),

- ул. Ю. Гагарина, остановка "Школа №2" (по обе стороны),

- ул. Ю. Гагарина, остановка "Чувашская" (из центра),

- ул. Ю. Гагарина, остановка "Орудийная" (из центра),

- ул. Ю. Гагарина, остановка "ул. Стрелецкая" (по обе стороны),

- ул. Литовский вал, остановка "Королевские ворота" (по обе стороны),

- ул. Литовский вал, остановка "Калининградский институт управления" (из центра),

- ул. Флотская, остановка "ул. Флотская" (по обе стороны).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на территории бывшего завода в центре Калининграда тушат 23 пожарных
В центре Калининграда горит завод СПИ-РВВК
В Калининграде искусствовед из Третьяковки прочтет лекции о Репине и других художниках
Распилили даже брусчатку: В Советске осваивают новую технологию мощения тротуаров
Калининградец угнал у приятеля велосипед и продал его
Готовятся к Дню города: В Пионерский назначили дополнительные поезда в субботу
"Оставить под домашним арестом": суд отказался отправлять калининградского врача Элину Сушкевич в СИЗО
В Калининграде на тепловой станции «Балтийская» завершают ремонт трубы
Калининградского депутата Олега Быкова исключат из «Единой России»
Гонщик из Калининграда выиграл всероссийские соревнования по картингу
Еще одного калининградца задержали по подозрению в госизмене
Ремонт на 10 месяцев: Движение на улице Киевской в Калининграде перекроют в начале августа
В Калининграде на ул. Гагарина построят православный храм
В Калининграде начинают кастинги для фильма «Золотая дюна»
В Калининграде сбили 48-летнего велосипедиста
В Озерском районе сгорел автомобиль «Ауди 80»
Участок ул. Горького в Калининграде станет односторонним до 20 августа
В Пионерском сгорел парусный клуб «Кёнигсберг»
На Балтийской косе обнаружена бутылка с посланием на польском языке
В Калининградской области начинают работать два новых передвижных медицинских комплекса
В калининградском МУП «Альта» начались обыски
Сборная Грузии объяснила, почему не приедет на «Голосящий КиВиН-2019» в Светлогорск
Калининградские регбисты выступили в составе международной сборной в Польше
В Калининграде приглашают на работу учителей и воспитателей
Литва заключила крупнейший в своей истории оборонный контракт
В Калининграде из-за дебошира на борту вынужденно сел самолет Москва-Дюссельдорф
В Краснознаменске пенсионерка пустила переночевать незнакомца и лишилась золотых украшений