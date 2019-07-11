В мэрии Калининграда рассказали, на каких остановках установят новые павильоны

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-11T18:09:10+03:00

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В течение двух месяцев в Калининграде заменят 28 новых остановочных павильонов. В администрации города отметили, что предусмотрели павильоны и для только что построенной улицы Флотской, и для тех улиц, где в этом году проходит ремонт.

Новые павильоны будут похожи на те, что ставили в городе накануне ЧМ-2018. Это конструкции из стального профиля, со стенками и крышей из закаленного стекла и скамейкой. Предусмотрен также лайтбокс с подсветкой и прозрачное антивандальное покрытие стекла от наклеек.

- На закупку 28 павильонов, комплекс работ по их монтажу-демонтажу, и благоустройству из городского бюджета выделено более 11 млн рублей. – сообщили в пресс-службе мэрии.

Где появятся новые остановочные павильоны:

- пр. Мира, остановка "Парк "Центральный" (в центр),

- пр. Ленинский, остановка "ул. Багратиона" (в центр),

- ул. Багратиона, остановка "Областная филармония" (по обе стороны),

- ул. Пролетарская, остановка "Пролетарская" (на Пролетарской),

- ул. Ялтинская, остановка "ул. Ялтинская" (на ул. Ялтинской из центра),

- пр. Московский, остановка "СК Юность" (в центр),

- пр. Московский, остановка "ул. Грига" (в центр),

- пр. Московский, остановка "Закхаймские ворота" (из центра),

- ул. Горького, остановка "Колледж информационных технологий" (по обе стороны),

- ул. Горького, остановка "ул. Первомайская" (по обе стороны),

- ул. Горького, остановка "ул. Ивана Сусанина" (в центр),

- ул. Горького, остановка "ул. Военный городок" (в центр),

- ул. Киевская, остановка "ул. Трамвайное депо" (по обе стороны),

- ул. Ю. Гагарина, остановка "Школа №2" (по обе стороны),

- ул. Ю. Гагарина, остановка "Чувашская" (из центра),

- ул. Ю. Гагарина, остановка "Орудийная" (из центра),

- ул. Ю. Гагарина, остановка "ул. Стрелецкая" (по обе стороны),

- ул. Литовский вал, остановка "Королевские ворота" (по обе стороны),

- ул. Литовский вал, остановка "Калининградский институт управления" (из центра),

- ул. Флотская, остановка "ул. Флотская" (по обе стороны).

ИСТОЧНИК KP.RU