2019-07-11T18:13:41+03:00
Общество

Распилили даже брусчатку: В Советске осваивают новую технологию мощения тротуаров

О том, что булыжник начали делить пополам, сообщил на своей странице в фейсбуке мэр города Николай Воищев
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Укладка брусчатки в СоветскеУкладка брусчатки в СоветскеФото: Николай Воищев
Изменить размер текста:

В Советске осваивают новую технологию мощения тротуаров. О ней в четверг написал на своей страничке в фейсбуке мэр города Николай Воищев.

- В Советске продолжаются работы по ремонту тротуарного покрытия, - написал городской глава. - В очередной раз убедился в том, что новая технология укладки тротуаров плитами, выполненными из распиленной пополам брусчатки и залитой крепким бетоном, не только позволяет сделать наши тротуары красивыми, но и сохранить историческое лицо города.

Мэр приложил к своему посту несколько фотографий, по которым нельзя сделать вывод, чем новая технология отличается от применявшихся ранее, однако первый же комментатор поздравил Николая Воищева с изобретением, написав, что распиливание булыжника – это круто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на территории бывшего завода в центре Калининграда тушат 23 пожарных
В центре Калининграда горит завод СПИ-РВВК
В Калининграде искусствовед из Третьяковки прочтет лекции о Репине и других художниках
В мэрии Калининграда рассказали, на каких остановках установят новые павильоны
Калининградец угнал у приятеля велосипед и продал его
Готовятся к Дню города: В Пионерский назначили дополнительные поезда в субботу
"Оставить под домашним арестом": суд отказался отправлять калининградского врача Элину Сушкевич в СИЗО
В Калининграде на тепловой станции «Балтийская» завершают ремонт трубы
Калининградского депутата Олега Быкова исключат из «Единой России»
Гонщик из Калининграда выиграл всероссийские соревнования по картингу
Еще одного калининградца задержали по подозрению в госизмене
Ремонт на 10 месяцев: Движение на улице Киевской в Калининграде перекроют в начале августа
В Калининграде на ул. Гагарина построят православный храм
В Калининграде начинают кастинги для фильма «Золотая дюна»
В Калининграде сбили 48-летнего велосипедиста
В Озерском районе сгорел автомобиль «Ауди 80»
Участок ул. Горького в Калининграде станет односторонним до 20 августа
В Пионерском сгорел парусный клуб «Кёнигсберг»
На Балтийской косе обнаружена бутылка с посланием на польском языке
В Калининградской области начинают работать два новых передвижных медицинских комплекса
В калининградском МУП «Альта» начались обыски
Сборная Грузии объяснила, почему не приедет на «Голосящий КиВиН-2019» в Светлогорск
Калининградские регбисты выступили в составе международной сборной в Польше
В Калининграде приглашают на работу учителей и воспитателей
Литва заключила крупнейший в своей истории оборонный контракт
В Калининграде из-за дебошира на борту вынужденно сел самолет Москва-Дюссельдорф
В Краснознаменске пенсионерка пустила переночевать незнакомца и лишилась золотых украшений