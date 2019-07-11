Распилили даже брусчатку: В Советске осваивают новую технологию мощения тротуаров
В Советске осваивают новую технологию мощения тротуаров. О ней в четверг написал на своей страничке в фейсбуке мэр города Николай Воищев.
- В Советске продолжаются работы по ремонту тротуарного покрытия, - написал городской глава. - В очередной раз убедился в том, что новая технология укладки тротуаров плитами, выполненными из распиленной пополам брусчатки и залитой крепким бетоном, не только позволяет сделать наши тротуары красивыми, но и сохранить историческое лицо города.
Мэр приложил к своему посту несколько фотографий, по которым нельзя сделать вывод, чем новая технология отличается от применявшихся ранее, однако первый же комментатор поздравил Николая Воищева с изобретением, написав, что распиливание булыжника – это круто.
ИСТОЧНИК KP.RU