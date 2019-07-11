Распилили даже брусчатку: В Советске осваивают новую технологию мощения тротуаров

СЕГОДНЯ 18:11 2019-07-11T18:13:41+03:00

О том, что булыжник начали делить пополам, сообщил на своей странице в фейсбуке мэр города Николай Воищев

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В Советске осваивают новую технологию мощения тротуаров. О ней в четверг написал на своей страничке в фейсбуке мэр города Николай Воищев.

- В Советске продолжаются работы по ремонту тротуарного покрытия, - написал городской глава. - В очередной раз убедился в том, что новая технология укладки тротуаров плитами, выполненными из распиленной пополам брусчатки и залитой крепким бетоном, не только позволяет сделать наши тротуары красивыми, но и сохранить историческое лицо города.

Мэр приложил к своему посту несколько фотографий, по которым нельзя сделать вывод, чем новая технология отличается от применявшихся ранее, однако первый же комментатор поздравил Николая Воищева с изобретением, написав, что распиливание булыжника – это круто.

ИСТОЧНИК KP.RU