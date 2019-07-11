2019-07-11T18:50:52+03:00
Звезды

В Калининграде искусствовед из Третьяковки прочтет лекции о Репине и других художниках

Бесплатные выступления состоятся в Музее Изобразительных искусств
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в рамках выставки «Сокровища музеев России», которая проходит до 28 июля в Музее изобразительных искусств, продолжает работать лекторий. На этот раз выступит искусствовед Третьяковской галереи Любовь Головина.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, слушателям расскажут о творчестве выдающихся художников ХVIII-ХIX: Оресте Кипренском, Карле Брюллове, Василии Сурикове, Илье Репине и др.

Лекции открыты для всех желающих по следующим дням:

11 июля – «Русское искусство ХVIII века (Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский)»;

12 июля – «Русское искусство первой половины ХIX века» (О. Кипренский, В. Тропинин, А. Венецианов, К. Брюллов, А. Иванов, П. Федотов);

18 июля – «Русское искусство второй половины ХIX века (Товарищество передвижных художественных выставок, русский реализм, историческая живопись второй половины ХIX века – В. Суриков, И. Репин);

19 июля – «Искусство рубежа ХIX-XX веков (своеобразие русского импрессионизма - В. Серов, К. Коровин, русский символизм и модерн – М. Врубель, В.Э. Борисов-Мусатов, «Мир искусства», «Голубая роза»)».

Начало лекций в 19:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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