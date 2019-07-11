2019-07-11T19:41:28+03:00
Происшествия

В центре Калининграда горит завод СПИ-РВВК

Под вечере заполыхали пустующие цеха [видео]
Александр КАТЕРУШАКирилл АлексеевИван МАРКОВ
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..Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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В четверг примерно в 17:40 начался пожар на территории бывшего ликеро-водочного завода СПИ-РВВК.

- Горит одно из заброшенных зданий, вероятно на территории бывшего ликероводочного завода у нижнего озера. Дым видно издалека. А мусор больше всего и дымит. На место выехали три пожарных расчета, сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы регионального Управления МЧС России Алексей Баранов.

. Фото: СОЦСЕТИ

.Фото: СОЦСЕТИ

Корреспондент "КП", находящийся на месте ЧП, сообщил, что пламя охватило крышу одного из зданий. Рядом с забором СПИ-РВВК находятся десятки людей.

- Недалеко от эпицентра пожара находится здание областного роддома. Расстояние приличное, но есть опасность, что дым понесет в сторону медучреждения, - уточнил корреспондент "КП".

В областном родильном доме «Комсомолке» сообщили, что едкий дым до их учреждения не доходит, а идет стороной.

- Тут такое шоу! Все смотрят. А мне смотреть некогда. Мы работаем и заняты, - сказала дежурная в приемном покое.

Жертв и пострадавших нет.

Пожар на заводе в центре Калининграда.Иван МАРКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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