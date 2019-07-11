В центре Калининграда горит завод СПИ-РВВК

СЕГОДНЯ 18:57 2019-07-11T19:41:28+03:00

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В четверг примерно в 17:40 начался пожар на территории бывшего ликеро-водочного завода СПИ-РВВК.

- Горит одно из заброшенных зданий, вероятно на территории бывшего ликероводочного завода у нижнего озера. Дым видно издалека. А мусор больше всего и дымит. На место выехали три пожарных расчета, сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы регионального Управления МЧС России Алексей Баранов.

Корреспондент "КП", находящийся на месте ЧП, сообщил, что пламя охватило крышу одного из зданий. Рядом с забором СПИ-РВВК находятся десятки людей.

- Недалеко от эпицентра пожара находится здание областного роддома. Расстояние приличное, но есть опасность, что дым понесет в сторону медучреждения, - уточнил корреспондент "КП".

В областном родильном доме «Комсомолке» сообщили, что едкий дым до их учреждения не доходит, а идет стороной.

- Тут такое шоу! Все смотрят. А мне смотреть некогда. Мы работаем и заняты, - сказала дежурная в приемном покое.

Жертв и пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/719723" frameborder="0"></iframe> Пожар на заводе в центре Калининграда.Иван МАРКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU