Пожар на территории бывшего завода в центре Калининграда тушат 23 пожарных

СЕГОДНЯ 19:31 2019-07-11T19:34:47+03:00

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Площадь пожара на территории промзоны бывшего завода СПИ-РВВК в центре Калининграда составила около 250 квадратных метров. Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель пресс-службы регионального Управления МЧС России Алексей Баранов.

- На месте работает 4 подразделения пожарной охраны, работают 23 человека. Угрозы распространения огня нет. Пострадавших нет, - сказал он.

Согласно уточненным данным, во вторник примерно в 17:30 загорелось заброшенное помещение, принадлежавшее предприятию "Система".

ИСТОЧНИК KP.RU