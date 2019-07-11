Пожар на территории бывшего завода в центре Калининграда тушат 23 пожарных
.Фото: СОЦСЕТИ
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Площадь пожара на территории промзоны бывшего завода СПИ-РВВК в центре Калининграда составила около 250 квадратных метров. Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель пресс-службы регионального Управления МЧС России Алексей Баранов.
- На месте работает 4 подразделения пожарной охраны, работают 23 человека. Угрозы распространения огня нет. Пострадавших нет, - сказал он.
Согласно уточненным данным, во вторник примерно в 17:30 загорелось заброшенное помещение, принадлежавшее предприятию "Система".
ИСТОЧНИК KP.RU