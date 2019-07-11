На стадионе «Калининград» у забывчивого болельщика украли телефон

СЕГОДНЯ 20:02 2019-07-11T20:06:47+03:00

Злоумышленника, который попал на запись камер наблюдения, оперативно задержали

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На стадионе «Калининград» 36-летний болельщик проходил через рамку металлодетектора и забыл на столике мобильный телефон. Так он лишился техники.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что болельщик, оставив мобильник, оправился на трибуну. А вот следовавший за ним мужчина прихватил телефон.

В течении 30 минут с момента обращения потерпевшего, злоумышленник был задержан.

Им оказался ранее судимый за кражу 34-летний калининградец. У него изъяли похищенный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU