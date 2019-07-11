2019-07-11T20:06:47+03:00
Происшествия

На стадионе «Калининград» у забывчивого болельщика украли телефон

Злоумышленника, который попал на запись камер наблюдения, оперативно задержали
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

На стадионе «Калининград» 36-летний болельщик проходил через рамку металлодетектора и забыл на столике мобильный телефон. Так он лишился техники.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что болельщик, оставив мобильник, оправился на трибуну. А вот следовавший за ним мужчина прихватил телефон.

В течении 30 минут с момента обращения потерпевшего, злоумышленник был задержан.

Им оказался ранее судимый за кражу 34-летний калининградец. У него изъяли похищенный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар на территории бывшего завода в центре Калининграда тушат 23 пожарных
В центре Калининграда горит завод СПИ-РВВК
В Калининграде искусствовед из Третьяковки прочтет лекции о Репине и других художниках
Распилили даже брусчатку: В Советске осваивают новую технологию мощения тротуаров
В мэрии Калининграда рассказали, на каких остановках установят новые павильоны
Калининградец угнал у приятеля велосипед и продал его
Готовятся к Дню города: В Пионерский назначили дополнительные поезда в субботу
"Оставить под домашним арестом": суд отказался отправлять калининградского врача Элину Сушкевич в СИЗО
В Калининграде на тепловой станции «Балтийская» завершают ремонт трубы
Калининградского депутата Олега Быкова исключат из «Единой России»
Гонщик из Калининграда выиграл всероссийские соревнования по картингу
Еще одного калининградца задержали по подозрению в госизмене
Ремонт на 10 месяцев: Движение на улице Киевской в Калининграде перекроют в начале августа
В Калининграде на ул. Гагарина построят православный храм
В Калининграде начинают кастинги для фильма «Золотая дюна»
В Калининграде сбили 48-летнего велосипедиста
В Озерском районе сгорел автомобиль «Ауди 80»
Участок ул. Горького в Калининграде станет односторонним до 20 августа
В Пионерском сгорел парусный клуб «Кёнигсберг»
На Балтийской косе обнаружена бутылка с посланием на польском языке
В Калининградской области начинают работать два новых передвижных медицинских комплекса
В калининградском МУП «Альта» начались обыски
Сборная Грузии объяснила, почему не приедет на «Голосящий КиВиН-2019» в Светлогорск
Калининградские регбисты выступили в составе международной сборной в Польше
В Калининграде приглашают на работу учителей и воспитателей
Литва заключила крупнейший в своей истории оборонный контракт
В Калининграде из-за дебошира на борту вынужденно сел самолет Москва-Дюссельдорф
В Краснознаменске пенсионерка пустила переночевать незнакомца и лишилась золотых украшений