На стадионе «Калининград» у забывчивого болельщика украли телефон
Злоумышленника, который попал на запись камер наблюдения, оперативно задержали
.Фото: Александр КАТЕРУША
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На стадионе «Калининград» 36-летний болельщик проходил через рамку металлодетектора и забыл на столике мобильный телефон. Так он лишился техники.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что болельщик, оставив мобильник, оправился на трибуну. А вот следовавший за ним мужчина прихватил телефон.
В течении 30 минут с момента обращения потерпевшего, злоумышленник был задержан.
Им оказался ранее судимый за кражу 34-летний калининградец. У него изъяли похищенный телефон.
ИСТОЧНИК KP.RU