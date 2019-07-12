В Калининградском зоопарке енот Пухлик съел детскую игрушку и заболел

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-12T10:57:04+03:00

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В администрации Калининградского зоопарка рассказали о проблеме – еноты едят детские резиновые игрушки, которые кидают или роняют посетители. Куски игрушек все чаще обнаруживают в испражнениях животных. Об этом сообщают в группе зоопарка в «ВКонтакте».

«Последней жертвой резиновых изделий стал енот Пухлик. Он долго маялся животом, но благодаря лечению и уходу пошел на поправку», - отмечают в зоопарке и очень просят не кидать енотам (и всем остальным животным) еду и тем более игрушки. - Они не используют их для игры, а грызут и проглатывают, потом болеют и очень мучаются. Если игрушка случайно упала в вольер, обратитесь к сотрудникам зоопарка и сообщите о проблеме. Так вы сохраните здоровье, а может, и жизнь животным!

Напоминаем, в Калининградском зоопарке нельзя кормить животных едой, которую вы принесли с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU