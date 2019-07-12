2019-07-12T10:57:04+03:00
Дом. Семья

В Калининградском зоопарке енот Пухлик съел детскую игрушку и заболел

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Еноты выпрашивают еду у посетителей.Еноты выпрашивают еду у посетителей.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В администрации Калининградского зоопарка рассказали о проблеме – еноты едят детские резиновые игрушки, которые кидают или роняют посетители. Куски игрушек все чаще обнаруживают в испражнениях животных. Об этом сообщают в группе зоопарка в «ВКонтакте».

«Последней жертвой резиновых изделий стал енот Пухлик. Он долго маялся животом, но благодаря лечению и уходу пошел на поправку», - отмечают в зоопарке и очень просят не кидать енотам (и всем остальным животным) еду и тем более игрушки. - Они не используют их для игры, а грызут и проглатывают, потом болеют и очень мучаются. Если игрушка случайно упала в вольер, обратитесь к сотрудникам зоопарка и сообщите о проблеме. Так вы сохраните здоровье, а может, и жизнь животным!

Напоминаем, в Калининградском зоопарке нельзя кормить животных едой, которую вы принесли с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый турист, приехавший в Калининград по электронной визе, призвал чаще приезжать в наш город
В Калининграде у 70-летнего пенсионера вырвали из уха золотую серьгу
В Гданьске откроется самая высокая в северной Польше смотровая площадка
В Гурьевском районе ночью случилось ДТП, погибла 20-летняя пассажирка
В Калининграде собирают волонтеров для поиска пропавшей женщины
На стадионе «Калининград» у забывчивого болельщика украли телефон
Пожар на территории бывшего завода в центре Калининграда тушат 23 пожарных
В центре Калининграда горит завод СПИ-РВВК
В Калининграде искусствовед из Третьяковки прочтет лекции о Репине и других художниках
Распилили даже брусчатку: В Советске осваивают новую технологию мощения тротуаров
В мэрии Калининграда рассказали, на каких остановках установят новые павильоны
Калининградец угнал у приятеля велосипед и продал его
Готовятся к Дню города: В Пионерский назначили дополнительные поезда в субботу
"Оставить под домашним арестом": суд отказался отправлять калининградского врача Элину Сушкевич в СИЗО