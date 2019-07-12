2019-07-12T11:15:10+03:00
Происшествия

В Калининграде собирают волонтеров для поиска пропавшей женщины

Александр КАТЕРУША
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..Фото: vk.com
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В Калининграде объявлен сбор добровольцев для поиска женщины, пропавшей в районе поселка Большаково. Об этом сообщают в группе «Поиск пропавших людей Советск, Неман» в «ВКонтакте».

«Главная задача – осмотр обочин вдоль дороги по пути от поселка Большаково на Советск и Неман, а так же расклейка ориентировок на всех остановках по маршруту и в попутных поселков!», - говорится в сообщении.

Выезд волонтеров из Калининграда намечен на 12:00, сбор в Большаково ориентировочно в 13:00-13:30.

Пропала Раиса Алексеевна Гаврикова (1953 г.р). Страдает деменцией, провалами в памяти, в марте перенесла второй инсульт, инвалид.

Известно, что 10 июля около 13:00 она вышла из дома и не вернулась. Последний раз ее видели на трассе Большаково-Советск, в лесу возле памятника группе Джек, шла в сторону Советска.

Приметы: рост примерно 155-160 см, плотного телосложения, волосы русые с сединой, глаза зеленые.

Была одета в темно-серые штаны, черную спортивную кофту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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