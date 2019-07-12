В Гурьевском районе ночью случилось ДТП, погибла 20-летняя пассажирка

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-12T12:48:02+03:00

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ДТП случилось в ночь на пятницу 12 июля на территории Гурьевского городского округа на дороге от поселка Степное в сторону поселка Вишневка. Ночью для ликвидации последствий ДТП на место выезжали спасатели Калининградского поисково-спасательного отряда.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Калининградской области, 23-летний водитель на автомобиле «Мазда» не справился с управлением и врезался в дерево. Пассажирка иномарки, 20-летняя девушка, погибла на месте ДТП. Водитель госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU