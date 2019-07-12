В Гданьске откроется самая высокая в северной Польше смотровая площадка

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-12T11:42:45+03:00

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В польском Гданьске ввели в эксплуатацию бизнес-центр Olivia Star. Как сообщили в Польском культурном центре в Калининграде, это 35-этажный небоскреб высотой 180 метров. На 32 этаже здания, то есть на высоте 130 метров, находится смотровая площадка - самая высокая в северной Польше.

- Внутри здания есть два ресторана, конференц-зал, а все открытое пространство поделено на три зоны: морскую, лесную, связанную с соседним парком, и третью, которая отражает архитектурные особенности гданьского района Олива, - отметили в Польском культурном центре.

Открытие смотровой площадки в Olivia Star запланировано на середину июля. Вход на нее будет платным.

ИСТОЧНИК KP.RU