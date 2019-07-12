В Калининграде у 70-летнего пенсионера вырвали из уха золотую серьгу
.Фото: Александр Подгорчук
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Инцидент случился на улице Орудийной в Калининграде. Там неизвестный напал на 70-летнего пенсионера, отнял у него 500 рублей и вырвал золотую серьгу из уха.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, подходящего под описание потерпевшего.
Злоумышленником оказался 34-летний калининградец. Похищенная золотая серьга находилась при нем и была изъята.
Грабителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU