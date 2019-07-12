Первый турист, приехавший в Калининград по электронной визе, призвал чаще приезжать в наш город
Первым туристом, приехавшим по электронной визе в Калининградскую область, оказалась школьница из Польши Юстина Питжняк. Вместе со своей мамой она призвала своих соотечественников чаще приезжать в Калининград. Их видеообращение выложил в своем фейсбуке министр культуры и туризма Андрей Ермак.
- Было очень просто, - рассказала об оформлении визы мама Юстины. – И через два дня мы уже приехали в Калининград.
- Это мое второе посещение России, - сказала сама Юстина. – В первый раз была на ЧМ-2018. Мне нравится здесь все больше.
- Отличная, очень позитивная семья, - написал Ермак о туристах. - После торжественного ужина пошли сразу в Музей изобразительных искусств. Наши люди!
Напомним, возможность оформить электронную 8-дневную визу появилась у граждан Евросоюза 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU