2019-07-12T12:26:58+03:00
Туризм

Первый турист, приехавший в Калининград по электронной визе, призвал чаще приезжать в наш город

Сама Юстина Питжняк в России уже во второй раз
Иван МАРКОВ
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Первым туристом, приехавшим по электронной визе в Калининградскую область, оказалась школьница из Польши Юстина Питжняк. Вместе со своей мамой она призвала своих соотечественников чаще приезжать в Калининград. Их видеообращение выложил в своем фейсбуке министр культуры и туризма Андрей Ермак.

- Было очень просто, - рассказала об оформлении визы мама Юстины. – И через два дня мы уже приехали в Калининград.

- Это мое второе посещение России, - сказала сама Юстина. – В первый раз была на ЧМ-2018. Мне нравится здесь все больше.

- Отличная, очень позитивная семья, - написал Ермак о туристах. - После торжественного ужина пошли сразу в Музей изобразительных искусств. Наши люди!

Напомним, возможность оформить электронную 8-дневную визу появилась у граждан Евросоюза 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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