2019-07-12T14:36:17+03:00
Политика

Николай Цуканов впервые прокомментировал арест своего помощника Александра Воробьева

Полпред президента в Уральском федеральном округе заявил о готовности содействовать в установлении истины
Надежда Ржевская
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Николай Цуканов.Николай Цуканов.Фото: Александр Подгорчук
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На встрече с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы полпред президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов впервые прокомментировал арест своего помощника Александра Воробьева, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает издание URA.RU.

Николай Цуканов назвал эту ситуацию «крайне неприятной».

- Мы с вами, в отличие от прессы, не обладаем достаточно достоверным объемом информации, - сказал Николай Цуканов. - Будем судить по итогам следственных действий. Аппарат полномочного представителя окажет все необходимое содействие в установлении истины. Свою задачу вижу в обеспечении реализации политики государства на территории Уральского федерального округа, в том числе и в рамках реализации национальных проектов.

Напомним, Александр Воробьев был арестован по решению Лефортовского суда Москвы 5 июля.

Еще больше информации об аресте Александра Воробьева – ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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