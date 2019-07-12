2019-07-12T15:27:17+03:00
Звезды

В Калининграде покажут драгоценный кубок императора Николая II

Экспозицию, посвященную Дому Романовых, представят в историко-художественном музее
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский областной историко-художественный музей
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В Калининградском историко-художественном музее готовятся к открытию выставки, посвященной княгиням и императрицам Дома Романовых, благодаря которым в Российской империи расцвела благотворительность.

Как рассказали в музее, в экспозиции покажут вещи, принадлежащие членам Императорской Фамилии из частных коллекций. Например, одежные щетки и заколку для галстука.

Но, пожалуй, самый любопытный предмет это 12-сантиметровый кубок с монограммой

Николая II под императорской короной.

- Кубок выполнен в виде многолепестковой чаши цветка, он покрыт драгоценной синей эмалью и золотой росписью. Украшен сеткой узора из белых цветов. Его кант выложен рубинами и алмазами, - рассказывают «Комсомолке» в музее. – Ножка кубка поддерживается гербом – двуглавый орел с расправленными крыльями и гербом Москвы, выполненным золотом и эмалью.

Словом, вещь шикарная. Даже постамент, на котором стоит кубок, украшен самоцветами.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть портреты и гравюры, в том числе подлинные, фотографии и документы.

- Традиции благотворительности в нашей стране имеют глубокие исторические корни. Однако долгое время благотворительность оставалась скорее частным, нежели государственным делом. Благодаря деятельности императрицам Дома Романовых благотворение, распространенное на Руси при церквях и монастырях, стало государственным делом, обрело монаршее покровительство и защиту, - отметили организаторы выставки.

Открытие выставки состоится 19 июля в 10:30, работать она будет до 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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