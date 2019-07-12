В Калининграде в Преголе нашли гигантское ребро кита

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-12T16:34:10+03:00

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Необычный предмет обнаружили в Калининграде на территории Речного порта. Фрагмент белой кости длиной более 50 сантиметров можно было принять за часть бивня мамонта или рог гигантского шерстистого носорога. Однако в Музее Мирового океана, куда передали находку, эти версии отмели.

И хотя музейщикам еще предстоит провести атрибуцию фрагмента, уже есть догадки относительно того, что же это за кость.

Специалистам предстоит атрибутировать находку.Фото: Музей мирового океана

- По предварительным данным это ребро китообразного,- сказали в музее. - Возраст кости пока неизвестен.

Когда в Музее Мирового океана будут организовывать выставку по тематике костей, бивней и окаменелостей, найденная кость обязательно попадет в экспозицию.

ИСТОЧНИК KP.RU