В Калининграде в Преголе нашли гигантское ребро кита
Необычный предмет обнаружили в Калининграде на территории Речного порта. Фрагмент белой кости длиной более 50 сантиметров можно было принять за часть бивня мамонта или рог гигантского шерстистого носорога. Однако в Музее Мирового океана, куда передали находку, эти версии отмели.
И хотя музейщикам еще предстоит провести атрибуцию фрагмента, уже есть догадки относительно того, что же это за кость.
Специалистам предстоит атрибутировать находку.Фото: Музей мирового океана
- По предварительным данным это ребро китообразного,- сказали в музее. - Возраст кости пока неизвестен.
Когда в Музее Мирового океана будут организовывать выставку по тематике костей, бивней и окаменелостей, найденная кость обязательно попадет в экспозицию.
ИСТОЧНИК KP.RU