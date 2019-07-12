2019-07-12T16:34:10+03:00
Общество

В Калининграде в Преголе нашли гигантское ребро кита

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Кость внушительных размеров передали в Музей Мирового океана.Кость внушительных размеров передали в Музей Мирового океана.Фото: Музей мирового океана
Изменить размер текста:

Необычный предмет обнаружили в Калининграде на территории Речного порта. Фрагмент белой кости длиной более 50 сантиметров можно было принять за часть бивня мамонта или рог гигантского шерстистого носорога. Однако в Музее Мирового океана, куда передали находку, эти версии отмели.

И хотя музейщикам еще предстоит провести атрибуцию фрагмента, уже есть догадки относительно того, что же это за кость.

Специалистам предстоит атрибутировать находку. Фото: Музей мирового океана

Специалистам предстоит атрибутировать находку.Фото: Музей мирового океана

- По предварительным данным это ребро китообразного,- сказали в музее. - Возраст кости пока неизвестен.

Когда в Музее Мирового океана будут организовывать выставку по тематике костей, бивней и окаменелостей, найденная кость обязательно попадет в экспозицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 15 июля рельсобусы Калининград - Гурьевск поедут до Полесска
В Калининграде покажут драгоценный кубок императора Николая II
Николай Цуканов впервые прокомментировал арест своего помощника Александра Воробьева
Первый турист, приехавший в Калининград по электронной визе, призвал чаще приезжать в наш город
В Калининграде у 70-летнего пенсионера вырвали из уха золотую серьгу
В Гданьске откроется самая высокая в северной Польше смотровая площадка
В Гурьевском районе ночью случилось ДТП, погибла 20-летняя пассажирка
В Калининграде собирают волонтеров для поиска пропавшей женщины
В Калининградском зоопарке енот Пухлик съел детскую игрушку и заболел
На стадионе «Калининград» у забывчивого болельщика украли телефон
Пожар на территории бывшего завода в центре Калининграда тушат 23 пожарных
В центре Калининграда горит завод СПИ-РВВК
В Калининграде искусствовед из Третьяковки прочтет лекции о Репине и других художниках
Распилили даже брусчатку: В Советске осваивают новую технологию мощения тротуаров
В мэрии Калининграда рассказали, на каких остановках установят новые павильоны
Калининградец угнал у приятеля велосипед и продал его
Готовятся к Дню города: В Пионерский назначили дополнительные поезда в субботу
"Оставить под домашним арестом": суд отказался отправлять калининградского врача Элину Сушкевич в СИЗО