С 15 июля рельсобусы Калининград - Гурьевск поедут до Полесска

СЕГОДНЯ 16:33 2019-07-12T16:34:09+03:00

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C 15 июля меняется расписание движение рельсобусов по маршруту Калининград - Гурьевск.

Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры, маршрут четырех утренних и вечерних рельсобусов будет продлен до станции Полесск и расписание изменится. Так, поезда будут отправляться:

- утром из Полесска в 6:22, из Гурьевска в 6:56 (на 1 минуту позже, чем в действующем расписании), прибывать на Северный вокзал в 7:13;

- вечером из Полесска в 20:45, из Гурьевска в 21:19 (вместо 20:15), прибывать на Южный вокзал в 21:42;

- утром из Калининграда с Южного вокзала в 5:08, прибывать в Гурьевск в 5:28 (вместо 6:34), в Полесск в 6:07;

- вечером из Калининграда с о.п. Киевская в 19:15, с Северного вокзала в 19:29, прибывать в Гурьевск в 19:42 (на 1 минуту позже), в Полесск в 20:22.

Изменения связаны с ремонтом автомагистрали Калининград - Полесск и введения на одном из участков шоссе одностороннего движения.

Где введут одностороннее движение.Фото: Правительство Калининградской области

ИСТОЧНИК KP.RU