В Багратионовском районе работник склада украл и продал 90 саженцев яблони

СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-12T18:34:52+03:00

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В поселке Рябиновка Багратионовского района с территории склада пропали саженцы яблони. Подозреваемого вычислили сразу. Полицейские выяснили, что 23-летней мужчина в конце очередного рабочего дня дождался ухода своих коллег и похитил саженцы.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что молодые деревья злоумышленник впоследствии продал.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU