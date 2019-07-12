В Багратионовском районе работник склада украл и продал 90 саженцев яблони
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В поселке Рябиновка Багратионовского района с территории склада пропали саженцы яблони. Подозреваемого вычислили сразу. Полицейские выяснили, что 23-летней мужчина в конце очередного рабочего дня дождался ухода своих коллег и похитил саженцы.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что молодые деревья злоумышленник впоследствии продал.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU