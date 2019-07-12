2019-07-12T18:47:23+03:00
Звезды

В Светлогорске завершается кинофестиваль «Балтийские дебюты-2019»

Торжественная церемония пройдет в «Янтарь холле»
Александр КАТЕРУША
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Так выглядит приз фестиваля.Так выглядит приз фестиваля.Фото: Предоставлено организаторами
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В курортном Светлогорске сегодня вечером подведут итоги 16-го фестиваля «Балтийские дебюты». В этом году в конкурсной программе приняли участие фильмы режиссеров из Дании, Латвии, Литвы, Польши, России, Финляндии и других стран. Многие ленты дебютантов были созданы в совместном производстве.

В 19:00 в «Янтарь холле» состоится торжественная церемония закрытия кинофестиваля и концерт «Музыка из кинофильмов и мюзиклов» Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

На церемонии закрытия победителям вручат призы, изготовленные из венецианского стекла синего цвета с добавлением оранжевого, голубого и белого. Центральный элемент витражной статуэтки – балтийское солнце, стилизованное под театральную маску, символ кинфестиваля.

В 21:00 зрители увидят Фильм-победитель Конкурса российских дебютов. Его название пока держится в секрете.

Напомним, председателем жюри международного конкурса выступал Марко Мюллер. Он – легендарный человек из мира кино, директор Венецианского фестиваля (2004 -2011г.г.), топ-менеджер кинофестивалей в Роттердаме, Локарно и других городах.

А вот председателем жюри российского конкурса стал писатель Юрий Поляков.

Отметим, в рамках фестиваля в этом году прошли концерты Монеточки и Петра Налича, показы мультфильмов и премьер года. А еще состоялась Международная летняя киношкола – мастер-классы давали режиссеры Кшиштоф Занусси, Владимир Хотиненко и другие мэтры.

Кинофестиваль «Балтийские дебюты» проводится в Светлогорске с 2004 года. Это ежегодный смотр новых работ режиссеров стран Балтийского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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